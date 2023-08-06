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"Рома" близка к продаже одного из лидеров команды

Новости футбола Сегодня, 07:01
"Рома" близка к продаже одного из лидеров команды Фото: инстаграм Рожера Ибанеса/Автор неизвестен

Защитник римской “Ромы” и сборной Бразилии Рожер Ибанес близок к уходу из итальянского клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, фаворитом в борьбе за футболиста является “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии. Также бразильца хотят купить “Астон Вилла” и “Ноттингем Форест”. “Рома” готова продать игрока, но хочет получить за него не менее 30 миллионов евро. Пока что ни один из заинтересованных клубов не предложил итальянцам такую сумму за Ибанеса.

24-летний Ибанес выступает за “Рому” с лета 2021 года. Он перешел в римский клуб из бергамской “Аталанты”. Сумма трансфера составила девять миллионов евро. Всего он провел за клуб из Рима 149 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. В составе “Ромы” Ибанес становился победителем Лиги Конференций в сезоне-2021/2022, а также доходил до финала Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Ибанес с 2022 года играет за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду два матча, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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