Ройс согласился на значительные уступки ради нового контракта с "Боруссией"

Нападающий дортмундской “Боруссии” Марко Ройс близок к договоренности о новом контракте с клубом, сообщает Bild.

По сведениям источника, зарплата футболиста сократится с 12 до шести миллионов евро в год. Ожидается, что объявление о новом контракте состоится в апреле. Впрочем, если стороны не договорятся, то форвард покинет клуб на правах свободного агента, так как его контракт истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 33-летний Ройс провел за “Боруссию” 18 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал семь голевых передач.

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