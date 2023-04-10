Ройс принял решение по своему будущему в дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской “Боруссии” Марко Ройс согласился остаться в клубе, сообщает Bild.

По сведениям источника, футболист согласился подписать новый контракт до лета 2024 года. При этом зарплата игрока уменьшится примерно в два раза. Стоит отметить, что форвардом интересовались несколько клубов, но он отклонил все предложения.

В нынешнем сезоне 33-летний Ройс провел за “Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

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