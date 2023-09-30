Рой Ходжсон стал первым тренером, который не проиграл в пяти матчах подряд на Олд Траффорд

В матче седьмого тура Английской Премьер Лиги Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Кристал Пэлас. Для подопечных Эрика тен Хага это поражение стало уже четвертым в матчах внутреннего первенства в этом сезоне.

А вот наставнику гостей покорилось интересное достижение. Рой Ходжсон стал первым тренером, который не проиграл на Олд Траффорд пять матчей подряд. Так выглядит перечень этих поединков:

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас — 0:0 (ноябрь 2018)

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас — 1:2 (август 2019)

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас — 1:3 (сентябрь 2020)

Манчестер Юнайтед — Уотфорд — 0:0 (февраль 2022)

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас — 0:1 (сентябрь 2023)

Отметим, что 76-летний тренер возобновил карьеру в марте этого года. Опытный наставник был призван спасать Кристал Пэлас в борьбе за выживание. В итоге Ходжсон сперва сохранил команду в Премьер Лиге, а в конце сезона продлил контракт еще на один год.

На данный момент, его Кристал Пэлас набрал 11 очков в семи матчах и расположился на 9-й строчке в турнирной таблице Премьер Лиги.