Родриго не пожал руку Анчелотти после замены: как отреагировал тренер

Наставник “Реала” Карло Анчелотти отреагировал на выходку вингера Родриго, который не пожал ему руку после того, как был заменен в матче 1/8 финала Кубка Испании с “Вильярреалом” (3:2).

По словам итальянского тренера, он решил заменить футболиста, так как он немного устал.

“Я думаю, что он не пожал руку, так как просто забыл. Я сразу же ему сказал, чтобы он не забывал жать руку при заменах”.

Отметим, что Родриго заменили на 52-й минуте.