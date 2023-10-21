Родри ответил на интерес из Саудовской Аравии
Испанский полузащитник Манчестер Сити поделился планами на будущее и поделился мнением по поводу перехода в Саудовскую Аравию.
«Мое будущее? Я очень счастлив в Манчестер Сити. Я слышал о Саудовской Аравии, но мне было бы очень сложно присоединиться к их клубам.
Моим приоритетом в футболе являются амбиции — спортивные, индивидуальные и коллективные. На данный момент Саудовской Аравии там нет», - цитирует 27-летнего игрока Фабрицио Романо.
К слову, Трансфермаркт оценивает игрока в 100 миллионов евро.
Напомним, что в этом сезоне Родри провел за Манчестер Сити 9 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. Также футболист отметился первым удалением в карьере, когда получил красную карточку в матче против Ноттингема.
Добавим, что сегодня Манчестер Сити на своем поле одолел Брайтон.