Родри ответил на интерес из Саудовской Аравии

Испанский полузащитник Манчестер Сити поделился планами на будущее и поделился мнением по поводу перехода в Саудовскую Аравию.

«Мое будущее? Я очень счастлив в Манчестер Сити. Я слышал о Саудовской Аравии, но мне было бы очень сложно присоединиться к их клубам.

Моим приоритетом в футболе являются амбиции — спортивные, индивидуальные и коллективные. На данный момент Саудовской Аравии там нет», - цитирует 27-летнего игрока Фабрицио Романо.