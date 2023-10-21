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Родри ответил на интерес из Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 13:46
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Родри ответил на интерес из Саудовской Аравии Фото: ua-football.com/ Автор неизвестен

Испанский полузащитник Манчестер Сити поделился планами на будущее и поделился мнением по поводу перехода в Саудовскую Аравию.

«Мое будущее? Я очень счастлив в Манчестер Сити. Я слышал о Саудовской Аравии, но мне было бы очень сложно присоединиться к их клубам.

Моим приоритетом в футболе являются амбиции — спортивные, индивидуальные и коллективные. На данный момент Саудовской Аравии там нет», - цитирует 27-летнего игрока Фабрицио Романо.

К слову, Трансфермаркт оценивает игрока в 100 миллионов евро.

Напомним, что в этом сезоне Родри провел за Манчестер Сити 9 матчей, в которых забил 3 гола и сделал одну результативную передачу. Также футболист отметился первым удалением в карьере, когда получил красную карточку в матче против Ноттингема.

Добавим, что сегодня Манчестер Сити на своем поле одолел Брайтон.

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