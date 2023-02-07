Родители Пике недовольны поведением Шакиры

Родители экс-защитника “Барселоны” Жерара Пике недовольны частыми и громкими вечеринками в доме бывшей гражданской жены футболиста Шакиры, сообщает La Vanguardia.

По сведениям источника, мама и папа испанца даже подумывали о переезде, но потом узнали, что певица в божиайшее время собирается перебраться в США.

Напомним, что Пике и Шакира состояли в отношениях на протяжении около 10 лет. У них есть двое общих детей. Пара рассталась летом прошлого года из-за измен экс-футболиста.

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