Родители Пике недовольны поведением Шакиры
Новости футбола Сегодня, 16:20
Фото: инстаграм Шакиры/Автор неизвестен
Родители экс-защитника “Барселоны” Жерара Пике недовольны частыми и громкими вечеринками в доме бывшей гражданской жены футболиста Шакиры, сообщает La Vanguardia.
По сведениям источника, мама и папа испанца даже подумывали о переезде, но потом узнали, что певица в божиайшее время собирается перебраться в США.
Напомним, что Пике и Шакира состояли в отношениях на протяжении около 10 лет. У них есть двое общих детей. Пара рассталась летом прошлого года из-за измен экс-футболиста.
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