Рияд Марез получил огромное предложение из Саудовской Аравии

Вингер “Манчестер Сити” и сборной Алжира Рияд Марез может перейти в “Аль-Ахли”, сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, саудовский клуб предложил футболисту трехлетний контракт на общую сумму в 150 миллионов евро. Данное предложение в пять раз превышает его зарплату, которая составляет 10 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне 32-летний Марез провел за “Манчестер Сити” 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.