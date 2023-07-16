Рияд Марез покинет "Манчестер Сити"

Нападающий “Манчестер Сити” и сборной Алжира Рияд Марез перейдет в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, ожидается, что клубы окончательно договорятся по трансферу футболиста в ближайшие 48 часов. Сумма трансфера составит около 35 миллионов евро. Алжирец будет получать в саудовском клубе зарплату в размере около 30 миллионов евро в год.

Марез выступает за “Манчестер Сити” с 2018 года. Он перешел в клуб из “Лестера”. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Манчестера 236 матчей во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Также он играл за “Кемпер” и “Гавр”.

Марез с 2014 года играет за сборную Алжира. Всего он провел за алжирскую национальную команду 83 матча, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.

В прошлом сезоне Марез в составе “Манчестер Сити” выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, а также Лигу чемпионов.