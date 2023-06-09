Рияд Марез может уйти из "Манчестер Сити" из-за выгодного предложения

“Аль-Ахли” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Сити” и сборной Алжира Рияду Марезу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, саудовский клуб предложил футболисту двухлетний контракт на общую сумму в 100 миллионов евро. Президент “Аль-Ахли” Валид Муаат лично прилетал в Англию, чтобы пообщаться с игроком. Марез может принять данное предложение, так как недоволен количеством игрового времени в составе “горожан”.

В нынешнем сезоне 32-летний Марез провел за “Манчестер Сити” 47 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.