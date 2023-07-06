Рияд Марез близок к уходу из "Манчестер Сити"

Нападающий “Манчестер Сити” и сборной Алжира Рияд Марез близок к переходу в “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в саудовский клуб, который предложил ему контракт с зарплатой в размере 25 миллионов евро в год. Для завершения трансферу форварду осталось получить согласие главного тренера английского клуба Хосепа Гвардиолы. Впрочем, тренеру не нравится идея с одновременным уходом из команды 32-летнего Мареза и Бернарду Силвы, которым интересуются ПСЖ и клубы из Саудовской Аравии.

Марез выступает за “Манчестер Сити” с 2018 года. Он перешел в клуб из “Лестера”. Сумма трансфера составила 68 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Манчестера 236 матчей во всех турнирах, забил 78 голов и отдал 59 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года. Также он играл за “Кемпер” и “Гавр”.

Марез с 2014 года играет за сборную Алжира. Всего он провел за алжирскую национальную команду 83 матча, забил 30 голов и отдал 37 результативных передач.