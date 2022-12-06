Ришарлисон пообещал повторить прическу Роналдо в случае победы на ЧМ-2022

Форвард сборной Бразилии Ришарлисон пообещал Роналдо, что повторит его прическу, если в этом году команда победит на чемпионате мира.

Речь идет о прическе, с которой Роналдо играл на первенстве 2022 года. Тогда он сбрил волосы и оставил лишь челку.

“Я повторю прическу Роналду, если сборная Бразилии завоюет свой шестой титул чемпиона мира. Не будем давать отдых хейтерам”, – сказал Ришарлисон.

Напомним, что вчера бразильцы вышли в четвертьфинал турнира, обыграв команду Южной Кореии (4:1).