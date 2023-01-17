Ришарлисон назвал причину ссоры с вратарем "Арсенала"

Нападающий “Тоттенхэма” Ришарлисон рассказал, почему он поссорился с вратарем “Арсенала” Аароном Рэмсдейлом после окончания матча чемпионата Англии. Футболисты сначала пообщались на повышенных тонах, а затем бразилец толкнул англичанина в голову. После этого один из болельщиков “Тоттенхэма” ударил Рэмсдейла ногой в спину.

“Мне не понравился тот факт, что Рэмсдейл начал праздновать победу перед нашими болельщиками. Он проявил неуважение. Он должен был праздновать с фанатами ”Арсенала", а не провоцировать наших болельщиков", - приводит слова Ришарлисона ESPN.

Напомним, что “Арсенал” добился победы со счетом 2:0 и упрочил лидерство в чемпионате Англии, на восемь очков оторвавшись от второго места.

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