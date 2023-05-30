Ришарлисон и Обамеянг вошли в сборную худших игроков сезона в АПЛ

Портал ESPN составил символическую сборную из худших игроков английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

Наибольшее представительство в составе команды получили футболисты “Челси” (3), по два игрока выступают за “Тоттенхэм” и “Саутгемптон”, по одному - из “Лидса”, “Манчестер Юнайтед", “Манчестер Сити” и “Ноттингем Форест”.

Вратарь: Иллан Мелье ("Лидс").

Защитники: Клеман Лангле ("Тоттенхэм"), Лянко Войнович ("Саутгемптон"), Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед"), Марк Кукурелья ("Челси").

Полузащитники: Кэлвин Филлипс ("Манчестер Сити"), Джонджо Шелви ("Ноттингем Форест"), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон"), Кай Хавертц ("Челси").

Нападающие: Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Челси").

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