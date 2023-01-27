Рио Фердинанд высоко оценил игру украинца Мудрика за "Челси"

Легенда английского футбола Рио Фердинанд высоко оценил игру украинского вингера “Челси” Михаила Мудрика.

"Своим первым же касанием Мудрик выбил мяч за поле. Мы посмотрели друг на друга и сказали: сколько за него заплатили? А после его второго касания украинца Милнер получил предупреждение, пытаясь сбить его с ног.

Прошу заметить, что Мудрик даже еще не набрал форму. Он не играл последние шесть недель. Вы только задумайтесь над тем, что случится, когда он будет полностью готов", - сказал он.