Результаты жеребьевки решающего раунда квалификации Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Путь чемпионов

Победитель пары “Слован” Братислава (Словакия) - “Маккаби” Хайфа (Израиль) сыграет с “Янг Бойз” (Швейцария)

“Антверпен” (Бельгия) сыграет с победителем пары АЕК Афины (Греция) - “Динамо” Загреб (Хорватия)

Победитель пары “Ракув” (Польша) - “Арис” Лимасол (Кипр) сыграет с победителем пары “Копенгаген” (Дания) - “Спарта” Прага (Чехия)

Победитель пары КИ Клаксвик (Фарерские острова) - “Мольде” (Норвегия) сыграет с победителем пары “Олимпия” Любляна (Словения) - “Галатасарай” (Турция)

Путь представителей лиг

Победитель пары “Рейнджерс” (Шотландия) - “Серветт” (Швейцария) сыграет с победителем пары ПСВ Эйндховен (Нидерланды) - “Штурм” Грац (Австрия)

Победитель пары “Брага” (Португалия) - ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) сыграет с победителем пары “Панатинаикос” (Греция) - “Марсель” (Франция)

Первые матчи состоятся 22 и 23 августа. Ответные матчи состоятся 29 и 30 августа.

Напомним, что чемпион Украины “Шахтер” попал в Лигу чемпионов напрямую.