Результаты голосования за лучшего молодого игрока. За Беллингема голосовали Роналду и Зидан

В понедельник Джуд Беллингем стал обладателем Kopa Trophy, эта награда присуждается лучшему молодому игроку.

Основную борьбу за этот трофей английский полузащитник вел с игроком Баварии и сборной Германии Джамалом Мусиалой.

За звание лучшего молодого игрока голосуют исключительно бывшие обладатели Золотого мяча. Вчера стали известны результаты голосования.

За Беллингема свои голоса отдали такие великие футболисты, как Зидан, Роналдо, Роналдинью и Кака, а за Мусиалу голосовали Беккенбауэр и Месси.

Former Ballon d'Or winners who voted for Musiala:



• Franz Beckenbauer

• Karl-Heinz Rummenigge

• Lionel Messi

• Jean-Pierre Papin

• Gianni Rivera



Former Ballon d'Or winners who voted for Bellingham:



• Lothar Matthäus

• Oleg Blokhin

• Ruud Gullit

• Marco van Basten… — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 4, 2023

Награда Kopa Trophy вручается с 2018 года, и Беллингем стал первым англичанином, который получил этот трофей. Он уже номинировался на звание лучшего молодого игрока в 2021 году, но тогда занял второе место уступив Педри из Барселоны.

Напомним, что в прошлом году награду получил Гави, таким образом уже третий год подряд награду получают игроки Ла Лиги.

Джамал Мусиала уже третий год кряду попадает в список лучших молодых игроков, два года ранее он занимал третьи места, в этом году сумел занять лишь второе. К сожалению, он уже не сможет получить эту награду, так как Kopa Trophy вручается игроку, не достигшему 21-летнего возраста, и в следующем году немец не будет подходить под эту категорию.