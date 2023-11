Результаты голосования за лучшего молодого игрока. За Беллингема голосовали Роналду и Зидан

Former Ballon d'Or winners who voted for Musiala:



• Franz Beckenbauer

• Karl-Heinz Rummenigge

• Lionel Messi

• Jean-Pierre Papin

• Gianni Rivera



Former Ballon d'Or winners who voted for Bellingham:



• Lothar Matthäus

• Oleg Blokhin

• Ruud Gullit

• Marco van Basten…

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 4, 2023