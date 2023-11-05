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Результаты голосования за лучшего молодого игрока. За Беллингема голосовали Роналду и Зидан

Новости футбола 05 ноя 2023, 03:10
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Результаты голосования за лучшего молодого игрока. За Беллингема голосовали Роналду и Зидан Фото с сайта allfootballapp.com/Автор неизвестен

В понедельник Джуд Беллингем стал обладателем Kopa Trophy, эта награда присуждается лучшему молодому игроку.

Основную борьбу за этот трофей английский полузащитник вел с игроком Баварии и сборной Германии Джамалом Мусиалой.

За звание лучшего молодого игрока голосуют исключительно бывшие обладатели Золотого мяча. Вчера стали известны результаты голосования.

За Беллингема свои голоса отдали такие великие футболисты, как Зидан, Роналдо, Роналдинью и Кака, а за Мусиалу голосовали Беккенбауэр и Месси.

Награда Kopa Trophy вручается с 2018 года, и Беллингем стал первым англичанином, который получил этот трофей. Он уже номинировался на звание лучшего молодого игрока в 2021 году, но тогда занял второе место уступив Педри из Барселоны.

Напомним, что в прошлом году награду получил Гави, таким образом уже третий год подряд награду получают игроки Ла Лиги.

Джамал Мусиала уже третий год кряду попадает в список лучших молодых игроков, два года ранее он занимал третьи места, в этом году сумел занять лишь второе. К сожалению, он уже не сможет получить эту награду, так как Kopa Trophy вручается игроку, не достигшему 21-летнего возраста, и в следующем году немец не будет подходить под эту категорию.

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