Результаты АПЛ: Ньюкасл упустил победу над Вест Хэмом, Вулвз и Вилла сыграли вничью

В английской Премьер-лиге состоялось еще два матча 8 тура.

Участник Лиги чемпионов УЕФА, Ньюкасл Юнайтел, не смог в гостях обыграть Вест Хэм Юнайтед. “Сороки” пропустили быстрый гол, однако в дебюте второго тайма Исак забил за Ньюкасл дважды. А перед финальным свистком Кудус забил второй гол за Вест Хэм и установил окончательный счет - 2:2.

Параллельно Вулвз и Астгон Вилла также сыграли вничью. Главные события встречи состоялись во втором тайме. Сперва Хи Чхан Хван хабил за “волков”, но практически сразу же По Торрес забил в ответ.

Напомним, что также сегодня состоялся матч между Брайтоном и Ливерпулем. Эта встреча также победителя не определила.

Вест Хэм Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед 2:2

Голы: Соучек 8, Кудус 89 - Исак 57, Исак 62

Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1

Голы: Хван 53 - Торрес 55