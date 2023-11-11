Результаты АПЛ: Арсенал победил Бернли и обошел в таблице Тоттенхэм

Сегодня в рамках 12-го тура английской Премьер Лиги состоялось еще три поединка. Ранее мы сообщали о поражении Тоттенхэма в матче против Вулверхэмптона.

Лондонский Арсенал воспользовался осечкой «шпор» и сумел обойти их в таблице. Это стало возможным после сегодняшней победы над Бернли. В составе хозяев забивали Троссард, Салиба и Зинченко, а гости ответили лишь голом Браунхилла.

В Лондоне прошел еще один матч, в котором встречались Кристал Пэлас и Эвертон. Гости открыли счет уже на первой минуте. Миколенко головой отправил мяч в ворота после навеса Харрисона. Этот гол, к слову, стал самым быстрым в этом сезоне в Премьер Лиге. Однако через несколько минут Эзе сравнял счет, уверенно реализовав пенальти. Во втором тайме команды еще раз обменялись голами, а когда казалось, что матч так и закончится вничью, забил Гуйе. Для Эвертона эта победа стала уже третьей в последних четырех матчах Пресьер Лиги.

Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд принимал Лутон. Немного опасней в завершающей стадии были хозяева, однако первый тайм завершился без забитых голов. Во второй половине матча хозяева таки добились победы. Единственный гол в матче забил шведский защитник Виктор Линделеф.

Арсенал — Бернли — 3:1

Голы: Троссард 45+1, Салиба 57, Зинченко 74 — Браунхилл 54.

Удален: Виейра 83.

Кристал Пэлас — Эвертон — 2:3

Голы: Эзе 5 (пенальти), Эдуард 73 - Миколенко 1, Дукуре 49, Гуйе 86.

Манчестер Юнайтед — Лутон — 1:0

Гол: Линделеф 59.

Arsenal go level with Man City at the top of the table 💪#ARSBUR pic.twitter.com/SmMHLIqSvO — Premier League (@premierleague) November 11, 2023