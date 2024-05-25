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Реваншу быть! Фьюри официально активировал пункт о проведении повторного боя против Усика

Новости бокса Сегодня, 04:37
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Реваншу быть! Фьюри официально активировал пункт о проведении повторного боя против Усика Фото: x.com/Turki_alalshikh / Автор неизвестен

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайса Фьюри Боб Арум во время общения сTalkSportBoxing заявил, что Цыганский король официально активировал пункт, прописанный в контракте, о проведении реванша с Александром Усиком.

«Есть пункт о реванше и Тайсон воспользовался им».

Напомним, что первый бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоялся на прошлых выходных в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Тогда украинец завоевал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Комментируя будущий бой Боб Арум заявил, что верит в победу Фьюри.

«Первый поединок был таким замечательным и спорным. Многие считали, что Тайсон вырвал победу, некоторые считали, что Усик заслужил одержанную победу.

Давайте посмотрим, что произойдет в реванше. Думаю, будет большой интерес. Независимо от того, это будет победа или поражение, мне бы хотелось увидеть Тайсона. Я верю, что он выиграет реванш».

Стоит отметить, что согласно словам Арума фанатам придется дольше ждать предстоящий бой. Ранее организатор этого турнира Турки Аль аш-Шейх заявлял, что реванш состоится 12-13 октября, но промоутер Фьюри заявил иное.

«Это сражение состоится либо в конце [этого] года, либо в начале следующего года. Его снова проведут в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба боксера».

Также Арум заявил, что в следующем году фанатов также ожидает долгожданный мегафайт Тайсона Фьюри против своего соотечественника и экс-чемпиона мира Энтони Джошуа.

«Этот бой должен состояться, ведь о нём столько разговоров, особенно в Британии. Я очень сильно удивлюсь, если этот поединок не состоится до середины следующего года в Британии на стадионе Уэмбли».

Напомним, вчера мы сообщали о том, что Александр Усик подал официальное заявление оставить титул IBF у него.

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