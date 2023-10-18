Ретклифф считает Каземиро провальным трансфером для Манчестер Юнайтед

Джим Ретклифф, который претендует на покупку акций Манчестер Юнайтед, выразил сомнения в трансферной политике клуба на встрече с текущим руководством, сообщает The Guardian.

Бизнесмен выразил мнение, что несмотря на успешную коммерческую деятельность клуба, некоторые подписи игроков за последние несколько сезонов вызывают вопросы. В качестве примера он привел покупку Каземиро за 60 миллионов евро в августе прошлого года. На тот момент полузащитнику было 30 лет, и он подписал 4-летний контракт на сумму около 350 тысяч фунтов в неделю.

Взгляды Ретклиффа могут подвергнуть сомнению будущее Арнольда и Мерта в клубе, так как первый несет общую ответственность за отбор исполнителей, а второй напрямую определяет потенциальные цели для трансфера.

Председатель британской корпорации Ineos Джим Ретклифф хочет пригласить на должность нового спортивного директора Пола Митчелла, который ранее занимал эту должность в двух других клубах Премьер-лиги - Саутгемптон (2012-2014) и Тоттенхэм (2014-201). Последним местом работы Митчелла был Монако.

Если действующие владельцы МЮ семья Глейзер примут предложение Джима Ретклиффа о покупке 25% акций клуба, то эти изменения могут стать вполне реальностью. Напомним, что бывший тренер Манчестер Юнайтед Рене Меленстен объяснил проблемы в игре "красных дьяволов". По его словам, Эрик тен Хаг хочет высокого прессинга и игры с высокой интенсивностью, как в Аяксе.