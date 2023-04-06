Рэшфорд повторил внушительное достижение Руни

Форвард “Манчестер Юнайтед” Маркус Рэшфорд забил победный гол в матче АПЛ с “Брентфордом" (1:0) и вписал свое имя в историю клуба.

Для молодого англичанина это был десятый победный голом в сезоне. Последний раз такой же показатель был у Уэйна Руни в сезоне 2009/10.

В настоящее время Рэшфорд занимает четвертое место в гонке бомбардиров АПЛ с 15 голами.

По количеству голов он уступает Эрлингу Холанду, Гарри Кейну и Айвен Тони.