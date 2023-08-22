Решение окончательно: суд ответил Ювентусу на апелляцию по поводу отобранного чемпионства

Высший административный суд Италии отклонил последнюю апелляцию, поданную “Ювентусом” по делу о лишении клуба чемпионского титула за сезон 2005/2006.

Согласно информации ANSA, апелляция туринским клубом была подана против Итальянской федерации футбола, "Интера" и Олимпийского комитета Италии.

Источник отмечает, что решение суда является окончательным. Таким образом, у "Ювентуса" больше не будет возможности обжаловать его.

Напомним, что еще в сезоне 2005/2006 "Ювентус" оказался в центре громкого скандала. Тогда туринский клуб обвинили в участии в договорных матчах.

Тот сезон “Ювентус” завершил на первом месте турнирной таблицы. После расследования у клуба отобрали чемпионский титул и понизили в классе. Тогда золотые медали первенства передали миланскому “Интеру”, который занял второе место в чемпионате.

Теперь же после последнего решения Высшего административного суда "Интер" окончательно признан чемпионом Италии в сезоне 2005/2006.

Отметим, что на выходных “Ювентус” провел первый матч в новом сезоне чемпионата Италии. Туринцы начали первенство с разгромной победы в матче против "Удинезе" со счётом 3:0.