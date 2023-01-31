"Ренн" усилился защитником "Тоттенхэма" перед матчами с "Шахтером"

Пресс-служба “Ренна” на официальном сайте объявила о переходе защитника “Тоттенхэма” Джеда Спенса.

Французский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

22-летний Спенс перешел в “Тоттенхэм” летом 2022 года из “Мидлсбро”. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. За лондонский клуб он провел шесть матчей.

Напомним, что “Ренн” является соперником “Шахтера” 1/16 финала Лиги Европы.