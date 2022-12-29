"Ренн" проиграл "Реймсу" в Лиге 1

В матче 16-го тура чемпионата Франции “Реймс” на своем поле обыграл “Ренн” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли дубль Фоларина Балогуна и гол Алексиса Флипа. У гостей отличился Артюр Теате.

“Реймс”, набрав 20 очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Лиги 1. “Ренн” с 31 очком остался на третьей позиции.

“Реймс” – “Ренн” - 3:1 (2:1)

Голы: Балогун, 6 - 1:0, Флип, 22 - 2:0, Теате, 45 - 2:1, Балогун, 84 - 3:1

“Реймс”: Диуф, Фоке, Абдельхамид, Агбаду, де Смет, Зенели (ван Берген, 74), Матусива, Мунеци, Флип (Думбия, 69), Ито (Лопи, 86), Балогун (Хольм, 86).

“Ренн”: Манданда, Траоре, Теате, Омари, Трюффер (Мелинг, 46), Те (Шека, 64), Бурижо, Угошукву (Сулемана, 83), Гуири (Доку, 46), Терье (Аблин, 90), Калимуэндо.

Не пропустите: "Монпелье" одержал уверенную победу в Лиге 1.