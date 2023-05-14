"Ренн" одержал разгромную победу в Лиге 1

В матче 35-го тура чемпионата Франции “Ренн” на своем поле разгромил “Труа” со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли дубль Карла Токо-Экамби, голы Артюра Теате и Бенжамена Бурижо.

“Ренн”, набрав 59 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. “Труа” с 19 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

“Ренн” – “Труа” - 4:0 (1:0)

Голы: Теате, 14 - 1:0, Бурижо, 65 - 2:0, Токо-Экамби, 70 - 3:0, Токо-Экамби, 74 - 4:0

“Ренн”: Манданда, Траоре (Ассиньон, 81), Теате, Омари, Белосьян, Бурижо (Угошукву, 87), Сантамария (Те, 77), Маер, Доку (До Марколино, 88), Токо-Экамби (Сала, 78), Гуири.

“Труа”: Галлон, Бруус, Рами, Палмер-Браун, Бани-Зукру (Поросо, 81), Ларуси (Конте, 69), Шавалерен, Куаме, Рони Лопеш, Балде, Одобер (Донг, 81).

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