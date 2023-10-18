Рекорд среди защитников. Игрок Колорадо набрал 250 очков. ВИДЕО

Защитник Колорадо Кайл Макар набрал 250 очков быстрее всех в истории НХЛ среди защитников, сообщил клуб в Twitter.

В матче регулярного чемпионата НХЛ, Колорадо Эвеланш сыграли в гостях против Сиэтла. Защитник Кайл Макар сделал голевую передачу Логану О'Коннору, который забил второй гол в матче. Для защитника Эвеланш это 250-е очко в НХЛ, и ему понадобилось всего 241 матч, что стало рекордом НХЛ среди защитников. Ранее этот рекорд удерживал легендарный защитник Бостон Брюинс Бобби Орр, который набрал свои 250 очков в 247 матчах.

В целом, хоккеисты Колорадо повторили рекорд НХЛ по числу побед в гостях. "Лавины" победили Сиэтл со счетом 4:1, выиграв 14 подряд матчей на чужом льду и повторив достижение Баффало.