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Dailysports Новости Новости Олимпийских игр РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века по версии Dailysports

РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века по версии Dailysports

Новости Олимпийских игр 29 июл 2024, 06:45
Матвей Козак эксперт Dailysports Матвей Козак
РЕЙТИНГ. 33 величайших олимпийца XXI века в преддверии 33-х Олимпийских игр Photo by Cameron Spencer/Getty Images

В Париже состоялось официальное открытие уже 33-х Олимпийских игр в истории. Нет сомнений, что нас ждут две невероятные недели, которые будут полны ярких стартов и рекордов. В честь этого Dailysports подготовил для вас топ-33 олимпийца в XXI веке.

  • 1. Усэйн Болт (Ямайка) – легка атлетика (100 и 200 м)

Две золотых медали в Пекине-2008, три золота в Лондоне-2012 и три золота в Рио-2016. “Молния” бежал словно не человек и ему до сих пор принадлежит рекорд в беге на 100 метров – 9,58. К тому же Болт был великолепен и на дистанции в 200 метров.

То, что на протяжении своей карьеры делал Усэйн Болт, абсолютно аномально и невероятно. И, по нашему мнению, он является величайшим олимпийцем в текущем столетии. Превзойти его будет крайне тяжело.

  • 2. Элиуд Кипчоге (Кения) – легкая атлетика (марафон)

Бег на марафонскую дистанцию – абсолютная классика Олимпийских игр, и кенийский бегун в свое время доминировал в этой дисциплине. Кипчоге дважды выигрывал золото Олимпиады: в Токио-2020 и Рио-2016. До этого Кипчоге выигрывал серебряную и бронзовую медали. То есть на четырех последних играх Кипчоге неизменно находился на пьедестале почета. И это на самой сложной для тела дистанции.

Также стоит добавить, что Кипчоге дважды обновлял мировой рекорд, но в 2023 его превзошел Келвин Киптум.

  • 3. Майкл Фелпс (США) – плавание

23 золотых медали – абсолютный рекорд за всю историю Олимпийских игр. Начиная с 2004 года, и аж до Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро американец полностью доминировал на коротких дистанциях. К тому же в активе Фелпса есть еще две бронзовые медали и три серебряные. Фелпс, без сомнений, является величайшим пловцом в истории спорта и заслуживает быть в топ-3 нашего рейтинга.

  • 4. Элейн Томпсон-Хера (Ямайка) – легкая атлетика (100 и 200 м)

Отсутствие Элейн Томпсон-Хера на играх в Париже – одна из наибольших потерь предстоящей Олимпиады. 32-летняя ямайская бегунья выиграла золотые медали на двух предыдущих играх в беге на 100 и 200 метров, и была намерена третий раз триумфовать на Олимпиаде. Также в активе Томпсон-Хера есть и пятая золотая медаль, которую она выиграла в эстафете 4х100 м. Так или иначе, свое имя в истории спорта эта ямайская спортсменка уже оставила.

  • 5. Неймар (Бразилия) – футбол

Да, именно Неймар. Многих может удивить выбор скандального бразильского футболиста, но если говорить о футбольных турнирах на Олимпиаде, то тут в 21 веке Неймару нет равных. Он дважды приезжал со сборной Бразилии на игры. В 2012 году Бразилия лишь в финале проиграла Мексике, а вот на домашней Олимпиаде-2016 выиграла золото. В 12 матчах за свою карьеру на Олимпиадах на счету Неймара 7 голов и 7 голевых передач.

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  • 6. ЛеБрон Джеймс (США) – баскетбол

Легендарный Леброн невероятно играет не только в НБА, но и за сборную США. “Дрим Тим” традиционно является фаворитом на золотые медали на каждой Олимпиаде, а Леброн трижды был частью команды. В 2008 и 2012 годах США с Леброном в составе становились чемпионами, а в 2004 выиграли бронзу. В 2024 39-летний лидер Лейкерс приехал на свою четвертую Олимпиаду и имеет все шансы стать трехкратным чемпионом.

  • 7. Александр Усик (Украина) – бокс

Украинский боксер проделал невероятный путь в профессиональном боксе, став абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и хэвивейте. Однако начинал свой путь на вершину Усик именно с Олимпиады, где в 2012 году не оставил никому шансов в весовой категории до 91 кг. Без сомнений, Усик – выдающийся атлет, и один из самых известных боксеров, которые когда-либо выигрывали Олимпиаду.

  • 8. Мо Фара (Великобритания) – легкая атлетика (5000 и 10000 м)

Мо Фара – один из величайших стайеров в истории легкой атлетики. Британец с сомалийскими корнями – четырехкратный олимпийский чемпион. Фара выигрывал по две золотые медали в Лондоне и Рио. На обеих Олимпиадах Мо Фара триумфовал на дистанциях в 5000 и 10000 метров.Фара стал ориентиром не только в плане спортивных достижений. Он еще и ориентир для всех британских мигрантов, которые мечтают стать своими в чужой стране.

  • 9. Энди Маррей (Великобритания) – теннис

В АТР-туре Маррей, конечно, уступает в своем величие легендарному трио Федерер-Надаль-Джокович. Однако Олимпиада – его турнир. Впервые Маррей выиграл золото игр на домашней Олимпиаде-2012 в Лондоне, где он обыграл в финале Роджера Федерера. Через четыре года Маррей снова стал лучшим на турнире в Рио-де-Жанейро, где в решающем матче обыграл Хуана Мартина Дель-Потро. Также в активе Маррея есть серебряная медаль Лондона-2012 в миксте, которую он выборол в паре с Лорой Робсон. Как же символично, что свою карьеру Маррей завершит именно на Олимпиаде, но, увы, в Париже он выступит только в парном разряде.

  • 10. Энтони Джошуа (Великобритания) – бокс

Не только Усик впервые заявил о себе на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Домашние игры стали триумфальными и для Энтони Джошуа, который выиграл золотую медаль, не оставляя соперникам шансов вплоть до самого финала, где он решением судей победил итальянца Роберто Каммарелле. Но уже тогда ведущие промоутеры разглядели в Джошуа невероятный потенциал, а в последствие он стал одним из лучших тяжеловесов в истории бокса.

  • 11. Симона Байлз (США) – спортивная гимнастика

Байлз – самая титулованная гимнастка в истории США. 27-летняя спортсменка выиграла сразу четыре золотые медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Она триумфовала в опорном прыжке, многоборье, вольных упражнениях и командных соревнованиях. На тех же играх Байлз выиграла бронзу на бревне. В Токио Симона не смогла полноценно выступить из-за ментальных проблем, но в итоге вернулась и снова выиграла бронзу на бревне и серебро в команде. Этим летом Байлз снова будет в числе фавориток Олимпиады.

  • 12. Карстен Вархольм (Норвегия) – легкая атлетика (бег на 400м с барьерами)

Норвежский бегун принимал участие только в одной Олимпиаде – в Токио-2021. Но его выступление было воистину феерическим. Дело в том, что в финальном забеге в Токио Вархольм сумел установить мировой рекорд – 46,17. Предыдущий рекорд держался аж с 1992 года. Вархольм демонстрирует невероятные результаты в своей дисциплине и в Париже является одним из основных претендентов на золото.

  • 13. Эмма Маккеон (Австралия) – плавание

Австралийская плавчиха – пятикратная олимпийская чемпионка. А на Олимпиаде в Токио Маккеон стала рекордсменкой по количеству золотых медалей на одних играх среди женщин – целых четыре. На тех же играх Маккеон трижды выиграла бронзу. Еще одну золотую медаль 30-летняя австралийка выиграла на Олимпиаде в Рио. Там же она выиграла две серебряные медали и одну бронзовую. Суммарно – 11 олимпийских медалей! Впечатляет.

  • 14. Дайана Таурази (США) – баскетбол

Дайана - яркий пример личности, которая делает женский спорт популярнее. Пять побед подряд сборной США по баскетболу на Олимпиаде - это не новость. Но пять олимпийских циклов подряд попадать в заявку этой сборной и соответственно выигрывать золотые медали - это очень высокое достижение. Чемпионка мира, мультимедалистка Олимпиады, актриса, ЛГБТ-активистка и просто одна из лучших спортсменок ХХІ века - это все про Дайану Таурази.

  • 15. Эсса Баршим (Катар) – легкая атлетика (прыжки в высоту)

Катар крайне редко выигрывает хотя бы какие-то медали на Олимпийских играх. Золотых наград в истории этой державы и вовсе лишь две. Одна из них в активе Эсса Баршима, который стал олимпийским чемпионом в Токио-2020. Только вот свою победу он разделил с Джанмарко Тамбери, поскольку они вместе с итальянцем показали одинаковые результаты, а организаторы разрешили разделить первенство. В Рио и Лондоне Баршим был в шаге от золота, дважды выиграв серебро. В итоге на счету этого спортсмена 3 из 8 медалей Катара за всю историю игр.

  • 16-17. Серена Уильямс (США) – теннис

Одна из лучших теннисисток в истории этого вида спорта. Успешной была Серена и на Олимпиадах, где выиграла четыре золотые медали. Однако лишь в Лондоне-2012 Серена Уильямс триумфовала в одиночном разряде. Другие три золотые медали она выигрывала в паре со своей сестрой Винус.

  • 16-17. Винус Вильямс (США) – теннис

Невозможно было вот так просто определить, кто из двух легендарных сестер был более успешен на Олимпиадах. В конце-концов их достижения фактически одинаковы. Винус стала олимпийской чемпионкой в одиночном разряде в Сиднее-2000 и трижды выигрывала в паре с Сереной. Легенды.

  • 18. Анита Влодарчик (Польша) – метание молота

Метание молота – не самая популярная легкоатлетическая дисциплина. Однако Анита Влодарчик в ней абсолютно доминировала. Польская спортсменка выиграла сразу три Олимпиады подряд: в Лондоне, Рио и Токио. К тому же Влодарчик является обладательницей мирового рекорда в метании молота – 82 метра и 29 сантиметров.

  • 19 Тедди Ринер (Франция) – дзюдо

Тедди Ринер – легенда дзюдо. Двухметровый уроженец Гваделупы, который сражается в тяжелой весовой категории, приезжал на четыре последние Олимпиады и на каждой из них оказывался на пьедестале почета. В Лондоне и Рио Ринер становился олимпийским чемпионом, а в Пекине и Токио забирал третье место.

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  • 20. Лаша Талахадзе (Грузия) – тяжелая атлетика

Карьера грузинского тяжелоатлета на начальном этапе не задалась из-за дисквалификации за употребление допинга. Но Талахадзе вернулся и стал еще сильнее. 30-летний грузин выиграл золото на двух предыдущих Олимпиадах, выступая в весовой категории 105+ кг. И на обеих Олимпиадах Талахадзе бил мировой рекорд. В Рио он поднял 473 кг, а в Токио сумел поднять 488 кг. В Париже Талахадзе может выиграть и свое третье золото.

  • 21. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) – гребля на байдарках

Кэррингтон – самая успешная спортсменка текущего столетия в своем виде спорта. Новозеландка является пятикратной олимпийской чемпионкой. Впервые Кэррингтон выиграла в байдарке-одиночке на 200 метров в Лондоне. Позднее она приехала в Рио, где снова выиграла на дистанции в 200 метров, а на 500 метров взяла бронзу. А вот уже в Токио она уже выиграла на обеих этих дистанциях, а также стала лучшей в двойке на 500 метров.

  • 22. Ма Лун (Китай) – настольный теннис

Ма Лун – единственный игрок в настольный теннис, который дважды выигрывал Олимпиаду в одиночном разряде. Сначала 35-летний китаец выиграл в Рио, а после этого стал лучшим и в Токио. К тому же Ма Лун трижды становился олимпийским чемпионом в паре. Это ему удавалось на трех последних Олимпиадах, что является абсолютным рекордом.

  • 23. Филип Филипович (Сербия) – водное поло

Сборная Сербии по водному поло – сильнейшая в мире, а Филип Филипович – ее ключевой игрок и главная звезда. Филипович уже приезжал на три Олимпиады, а в Рио и Токио становился олимпийским чемпионом. До этого Сербия на двух Олимпиадах кряду выигрывала бронзовые медали. В 2016 Филиповича признавали лучшим спортсменом Сербии, а также он дважды в истории признавался лучшим в мире.

  • 24. Лионель Месси (Аргентина) – футбол

Было бы странно, если бы этот рейтинг обошелся без величайшего футболиста в истории. Лионель Месси приезжал на Олимпиаду лишь один раз – в 2008 году. И долгие годы именно золото Олимпиады было для Месси единственным существенным достижением на национальном уровне. На Олимпиаде в Пекине Месси отличился 2 голами и 3 ассистами в 5 матчах. Именно его в финале принес Аргентине победу в финале против Нигерии (1:0).

  • 25. Арман Дюплантис (Швеция) – легкая атлетика (прыжки с шестом)

Арману Дюплантису лишь 24 года, но он уже стал легендой легкой атлетики. В 2020 году он побил мировой рекорд Сергея Бубки (6,14 м), который продержался 26 лет. В последствии Дюплантис несколько раз его обновлял и сейчас рекорд составляет уже 6,24 м. В Токио шведский прыгун впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, но он еще только в начале своего пути. В Париж он снова едет в качестве главного фаворита.

  • 26. Биргит Фишер (Германия) – гребля на байдарках

Фишер – одна из наиболее выдающихся спортсменок в истории гребли на байдарках. Впервые она приняла участие на Олимпиаде аж в 1980 году и после этого приезжала на 8 Олимпиад. В общей сложности Фишер выиграла 8 золотых медалей, три из которых в Сиднее-2000 и Афинах-2004. На раннем этапе карьеры Фишер выигрывала в одиночке, а уже в текущем столетии все ее медали были в двойке и четверке, но это не делает ее достижения менее выдающимися.

  • 27. Яна Клочкова (Украина) – плавание

Клочкова – одна из наиболее успешных спортсменок в истории Украины. В свое время Клочкова была сильнейшей пловчихой мира и доминировала на дистанциях 200 и 400 метров комплексным стилем. Именно в этих дисциплинах она завоевала четыре золотые медали на Олимпиадах в Сиднее и Афинах. Также в 2000 она выиграла серебро на 800 метрах вольным стилем.

  • 28. Каори Ичо (Япония) – борьба вольным стилем

Каори Ичо – одна из наиболее титулованных спортсменок в своем виде спорта. Годами японка доминировала на всех международных турнирах, выиграв целых 10 медалей на чемпионатах мира. Начиная с 2004 года, Ичо приезжала на четыре Олимпиады. И на всех четырех ехала домой з золотой медалью. Трижды она выигрывала в весовой категории до 63 кг, а в Рио стала лучшей в весе до 58 кг.

  • 29. Го Цзиньцзинь (Китай) – прыжки в воду

Китайские спортсмены доминируют на последних Олимпиадах в данном водном виде спорта, а Го Цзиньцзинь была сильнейшей прыгуньей в начале текущего столетия. На играх в Сиднее китаянка выиграла две серебряные медали, а вот уже на следующих двух Олимпиадах Го Цзиньцзинь брала по две золотые награды. Две золотые награды она выиграла в индивидуальных прыжках с трамплина с 3 м, а две на той же высоте в парном прыжке.

  • 30. У Минься (Китай) – прыжки в воду

У Минься – еще одна яркая представительница Китая в прыжках в воду с трамплина. Впервые она приехала на Олимпиаду в Афины, а всего принял участие в четырех играх. И на каждой своей Олимпиаде У Минься выигрывала как минимум одну медаль. В Афинах, Пекине, Лондоне и Рио она выигрывала в синхронном прыжке с 3 м, а также в Лондоне сумела взять и индивидуальное золото. Отметим, что на первых своих Олимпиадах она прыгала именно в паре с Го Цзиньцзинь.

  • 31. Калеб Дрессел (США) – плавание

27-летний американский пловец принимал участие в двух Олимпиадах. И если в Рио он выиграл золото только в двух эстафетах, но в Токио уже невероятно выступил и в индивидуальных дисциплинах. На минувшей Олимпиаде в активе Дрессела сразу пять золотых наград: две в эстафетах 4х100 в комбинированном и вольном стиле. А еще три в индивидуальных заплывах на 100 метров баттерфляем и вольным стилем, а также на 50 метров вольным стилем.

  • 32. Чин Чжон О (Южная Корея) – стрельба

Стрельба точно не является самым популярным видом спорта на Олимпиаде, но в ней разыгрывается много комплектов медалей. Кореец Чин Чжон О был точно лучшим стрелком в текущем столетии на Олимпиадах. В Пекине, Лондоне и Рио Чин Чжон О выигрывал золото в стрельбе с 50 метров из пистолета, а также стал лучшим в Лондоне на дистанции 10 метров из пневматического пистолета. Также в его активе две серебряные медали.

  • 33. Нино Салуквадзе (Грузия) – стрельба

Салуквадзе замыкает наш рейтинг не за свои спортивные достижения в XXI веке. 55-летняя грузинская спортсменка в Париже станет рекордсменкой по количеству участий в Олимпиад – 10 подряд! Впервые Салуквадзе участвовала на Олимпиаде в 1988 году в Сеуле в составе тогда еще сборной СССР. С тех пор она не пропустила ни одной Олимпиады. В 1988 году Салуквадзе стала олимпийской чемпионкой, а в 2008 году в Пекине завоевала бронзу. Абсолютная легенда.

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