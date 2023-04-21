Ребров высказался о возможном назначении в сборную Украины

Украинский главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Украины.

"Слишком много разговоров на эту тему. То, что сейчас происходит в украинском медиапространстве вокруг моего имени и национальной сборной, считаю, что это ненормально. До завершения нынешнего контракта с клубом я больше не буду говорить на эту тему. Я уважаю свой контракт и свой клуб, в котором работаю.

Я уважаю свою страну, уважаю национальную сборную своей страны, уважаю тех тренеров, которые работали и работают там. В Украине достаточно квалифицированных тренеров, работу которых я уважаю и работающих в Украине. Тот же Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, тот же Виктор Скрипник. Они работают и делают это удачно многие годы. Я считаю, что Ребров – не единственный кандидат на позицию главного тренера национальной команды. Я назвал много тренеров, которые достойны сборной. Тот же Юрий Калитвинцев может претендовать", - приводит слова Реброва “Бомбардир”.

Напомним, что контракт 48-летнего Реброва с “Аль-Айном” действует до 30 июня 2023. Ранее сообщалось, что украинец получил предложение от Саудовской Аравии.

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