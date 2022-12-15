Ребров высказался о возможном назначении в "Динамо" или сборную Украины
Новости футбола Сегодня, 14:55
Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров заявил, что ему было бы интересно возглавить сборную Украины или вернуться в киевское “Динамо”.
“Возвращение в ”Динамо" возможно. Мой контракт заканчивается в июне, и потом я готов. Я уже говорил, что готов работать в Украине, с удовольствием буду это делать. “Динамо” или сборная Украины? Когда будет такой вопрос, тогда и буду выбирать. Сейчас так вопрос не стоит", - сказал Ребров в интервью ютуб-каналу своей жены Анны Ребровой.
48-летний Ребров тренировал “Динамо” с 2014 по 2017 годы. Под его руководством киевляне два раза становились чемпионами Украины, дважды завоевали Кубок Украины, а также однажды выиграли Суперкубок Украины.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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