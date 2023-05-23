Ребров раскритиковал скандальное послание "Барселоны" россиянам

Известный украинский тренер Сергей Ребров выразил свое недовольство относительно скандального видеообращения “Барселоны” к российским болельщикам.

По словам тренера, после огласки скандала от клуба не последовало никаких официальных комментариев и объяснений касательно этой ситуации.

Ребров считает, что “Барса” не должна была благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают незаконные действия и преступления своей страны в Украине.

Напомним, что к россиянам в скандальном ролике обращались Алехандро Бальде и Серджи Роберто.