Ребров отреагировал на слухи о сборной Украины

Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что он возглавит сборную Украины.

“В последнее время появляется много слухов и инсайдов обо мне и сборной Украины. Неужели вы думаете, что я буду все это комментировать? Я озвучил свою позицию по поводу работы в сборной Украины, она не изменилась. Сейчас я сосредоточен на работе в ”Аль-Айн". Откуда информацию берет инсайд, справшивайте у него", - приводит слова Реброва “Украинский футбол”.

48-летний Ребров тренирует “Аль-Айн” с 2021 года. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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