"Реалу" предложили купить лидера "Милана"

Жорже Мендеш, агент португальского форварда “Милана” Рафаэла Леау, предложил мадридскому “Реалу” приобрести его подопечного, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, португалец приостановил с итальянским клубом переговоры о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Таким образом, футболиста можно будет купить по сниженной цене. Впрочем, “Реал”, скорее всего, откажется от варианта с Леау, так как нацелелен на других игроков. К тому же, в мадридском клубе на позиции португальца играет Винисиус Жуниор.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач.

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