"Реалу" предложили купить Кейна

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейн может перейти в мадридский “Реал”, сообщает Cadena SER.

По сведениям источника, посредник предложил королевскому клубу купить в летнее трансферное окно форварда, контракт которого с лондонцами истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что “шпоры” могут продать футболиста в не английский клуб за 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 48 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал пять результативных передач.

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