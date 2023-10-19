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Реалу нужен форвард «Манчестер Сити». Но не Эрлинг Холанд

Новости футбола Сегодня, 16:24
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Реалу нужен форвард «Манчестер Сити». Но не Эрлинг Холанд Фото: isport.ua/Автор неизвестен

«Реал» увидел в нападающем «Манчестер Сити» Хулиане Альваресе качества, которые помогли бы ему стать равноценной заменой Кариму Бензема, сообщает Radio Continental. Впрочем, мадридский клуб еще не связывался с представителями аргентинского форварда.

Это априори сложный трансфер. У Хулиана Альвареса контракт с «Манчестер Сити» действует до лета 2028 года. Хосеп Гвардиола рассчитывает на аргентинца, значение которого для команды увеличивается. В нынешнем сезоне во всех турнирах Хулиан Альварес забил шесть голов и сделал пять ассистов в 13 матчах. Также на чемпиона мира претендует «Барселона».

Но «Реалу» однозначно нужен ударный форвард. Результативность Джуда Беллингема впечатляет, но он атакующий полузащитник. Родриго и Винисиус не чувствуют себя комфортно в роли форвардов, ведь они вингеры по амплуа. Хоселу по амплуа центральный нападающий, однако его можно назвать игроком для ротации.

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