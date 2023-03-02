"Реалу" интересен защитник "Бенфики"

“Реал” заинтересован в трансфере защитника “Бенфики” Антониу Силвы.

Об этом сообщает Record.

По данным источника, “сливочные” попытаются подписать 19-летнего португальца, если у них не выйдет приобрести Йошко Гвардиола из “Лейпцига”.

В мадридском клубе понимают, что молодой португалец не столь опытен, но при этом его покупка должна обойтись дешевле.

В текущем сезоне Антониу провел за свой клуб 30 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.