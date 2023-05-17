"Реалу" грозит техническое поражение в чемпионате Испании

“Хетафе” намерен обжаловать результат гостевого матча 34-го тура чемпионата Испании против “Реала” (0:1), сообщает AS.

По сведениям источника, клуб уже направил соответствующую жалобу в контрольно-дисциплинарный комитет Ла Лиги. На 84-й минуте главный тренер “Реала” Карло Анчелотти решил выпустить на поле Альваро Одриосолу вместо Марко Асенсио. В этот момент травму получил Эдуардо Камавинга, и поэтому наставник королевского клуба решил с игры именно его. Тренер получил разрешение от главного арбитра и совершил замену. При этом, по правилам ФИФА отменять замену было нельзя, так как Асенсио уже покидал поле.

Если вина “Реала" будет доказана, то клубу засчитают техническое поражение со счетом 0:3. В этом случае мадридцы лишатся трех очков и с 68 очками опустятся на третье место в Ла Лиге. “Хетафе” с 37 очками покинет зону вылета и поднимется на 14-е место.

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