"Реал" завоевал Кубок Испании
Новости футбола Сегодня, 18:01
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка Испании мадридский “Реал” обыграл “Осасуну” из Памплоны со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.
Победу королевскому клубу принес Родриго Гоэс, который сделал дубль. У соперника отличился Лукас Торро.
“Реал” – “Осасуна” - 2:1 (1:0)
Голы: Родриго, 2 - 1:0, Торро, 58 - 1:1, Родриго, 70 - 2:1
“Реал”: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Милитао, Камавинга, Кроос (Модрич, 82), Вальверде, Тчуамени (Рюдигер, 69), Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 89), Бензема.
“Осасуна”: Эррера, Аридане, Давид Гарсия, Хуан Крус, Пенья (Рубен Гарсия, 75), Мойсес Гомес (Кике Гарсия, 86), Торро (Ибаньес, 86), Орос, Монкайола, Эз Абде (Барха, 75), Будимир (Чими Авила, 70).
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