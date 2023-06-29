“Реал” завершает трансфер Мбаппе: названы сроки

“Реал” должен завершить подписание контракта с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе уже в ближайшее время.

По словам журналиста Франсуа Галлардо, сделка будет завершена в период с 1 по 7 июля.

Мать и представитель Мбаппе Фаиза Ламари и ее команда поедет в Мадрид, чтобы обсудить оставшиеся условия.

В прошлом сезоне Мбаппе провел 43 матча во всех турнирах, забив 41 гол и отдав 10 результативных передач.