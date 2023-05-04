"Реал" заплатит более 100 миллионов евро за английского таланта

Полузащитник дортмундской “Боруссии” и сборной Англии Джуд Беллингем близок к переходу в мадридский “Реал”, сообщает The Times.

По сведениям источника, королевский клуб заплатит за футболиста порядка 115 миллионов евро. Эта сумма может еще более вырасти за счет бонусов. Самому игроку мадридцы готовы платить 14 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” 29 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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