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"Реал" вступил в борьбу за звезду сборной Марокко

Новости футбола Сегодня, 12:52
"Реал" вступил в борьбу за звезду сборной Марокко Фото: инстаграм Яссина Буну/Автор неизвестен

Мадридский “Реал” проявляет интерес к вратарю “Севильи” и сборной Марокко Яссину Буну, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно. В составе “Реала” африканец может стать заменой бельгийскому вратарю Тибо Куртуа, который может пропустить 8-10 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена. При этом, приобрести Буну будет непросто, так как сумма отступных в его контракте составляет 50 миллионов евро.

Ранее собщалось, что голкипером марокканской сборной также интересуются “Бавария”, “Пари Сен-Жермен”, “Ювентус”, а также несколько клубов из Саудовской Аравии.

32-летний Буну выступает за “Севилью” с сентября 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Жироны”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за “Севилью” 140 матчей во всех турнирах и пропустил 138 голов. Также он в 58 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе севильцев Буну два раза становился победителем Лиги Европы в сезонах-2019/2020 и 2022/2023. Ранее он играл за “Атлетико” и “Сарагосу”.

Буну с 2013 года играет за сборную Марокко. Всего за марокканскую национальную команду он провел 54 матча и пропустил 28 голов. В составе сборной Марокко Буну принимал участие в чемпионате мира-2022 и занял четвертое место.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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