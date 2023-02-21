"Реал" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему бергамской “Аталанты” и сборной Дании Расмусу Хейлунду, сообщает La Reppublica.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы оценивают форварда в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что датчанином интересуется “Барселона”.

В нынешнем сезоне 20-летний Хейлунд провел за “Аталанту” 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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