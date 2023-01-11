"Реал" вступил в борьбу за Кейна

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему лондонского “Тоттенхэма” Харри Кейну, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Мадридцы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока со “шпорами” действует до лета 2024 года. Таким образом, форварда можно купить по сниженной цене. Также англичанином интересуется “Бавария”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 26 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи.

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