“Реал” впервые в сезоне проиграл на своем поле

“Реал” впервые в сезоне уступил сопернику на “Сантьяго Бернабеу” в Мадриде.

Вчера “сливочные” проиграли в первой полуфинальной игре Кубка Испании “Барселоне” (0:1).

“Реал” проиграл из-за автогола Милитао в первом тайме.

Интересно, что перед этим у мадридского клуба была серия из 11 побед и три ничьих на родной арене во всех турнирах.