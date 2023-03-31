"Реал" вновь теряет основного защитника

Французский защитник мадридского “Реала” Ферлан Менди выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение камбаловидной мышцы. Сроки восстановления составят около месяца.

Стоит отметить, что француз уже был травмирован в этом году и пропустил порядка шести недель.

В нынешнем сезоне 27-летний Менди провел за “Реал” 25 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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