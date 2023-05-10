"Реал" вновь хочет купить Мбаппе

Мадридский “Реал” проявляет интерес к нападающему “Пари Сен-Жермен” и сборной Франции Килиану Мбаппе, сообщает The Telegraph.

По сведениям источни, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Мадридцы намерены воспользоваться сложной ситуацией в парижском клубе, который сильно критикуется со стороны фанатов.

Напомним, что “Реал” пытался купить француза летом 2021 года, но ПСЖ отказался продлевать его за 220 миллионов евро. Прошлым летом форвард мог перебраться в Мадрид бесплатно, но он принял решение продлить контракт с парижанами.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провел за ПСЖ 39 матчей во всех турнирах, забил 36 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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