"Реал" включил You'll Never Walk Alone вместо своего гимна

После матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" (1:0) на "Сантьяго Бернабеу" включили гимн "You'll Never Walk Alone" вместо гимна мадридского клуба.

Такой жест был ответом на почтительный шаг "Ливерпуля" в первом матче на "Энфилде", когда на арене заиграл гимн “Реала”.

Накануне первой игры 21 февраля умер почетный президент "Реала" Амансио.

После минуты молчания, с которой начался матч, бывший игрок "Ливерпуля" Кенни Далглиш возложил цветы к сектору, занятому болельщиками "Реала".