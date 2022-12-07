"Реал" выбыл из гонки за Беллингема
Новости футбола Вчера, 15:30
Английский полузащитник дортмундской “Боруссии” Джуж Беллингем не перейдет в мадридский “Реал”, сообщает Marca.
По сведениям источника, королевский клуб не готов платить за футболиста требуемые 150 миллионов евро. В клубе считают данную сумму чрезмерной.
Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов ПСЖ, “Челси” и “Ливерпуля” .
В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за “Боруссию” и сборную Англии 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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