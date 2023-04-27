"Реал" ведет переговоры с Зиданом
Новости футбола Сегодня, 14:02
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
Тренер Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский “Реал”, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с назначением французского специалиста на пост главного тренера. На этом посту он может заменить нынешнего наставника Карло Анчелотти, который, возможно, будет отправлен в отставку, если мадридцы останутся без трофеев в нынешнем сезоне.
Напомним, что 50-летний Зидан тренировал “Реал” с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб в сумме завоевал 11 трофеев.
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