"Реал" ведет переговоры с Зиданом

Тренер Зинедин Зидан может вновь возглавить мадридский “Реал”, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает вариант с назначением французского специалиста на пост главного тренера. На этом посту он может заменить нынешнего наставника Карло Анчелотти, который, возможно, будет отправлен в отставку, если мадридцы останутся без трофеев в нынешнем сезоне.

Напомним, что 50-летний Зидан тренировал “Реал” с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб в сумме завоевал 11 трофеев.

Не пропустите: “Барселона” и “Реал” проявляют интерес к полузащитнику "Сельты".