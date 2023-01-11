"Реал" в серии пенальти вышел в финал Суперкубка Испании

В полуфинале Суперкубка Испании “Реал” в серии пенальти обыграл “Валенсию” и пробился в финал.

На 39-й минуте счет открыл Карим Бензема, в начале второго тайма равновесие восстановил Самуэл Лино.

В финале “Реал” сыграет с победителем пары “Барселона” - “Бетис”.

“Реал” – “Валенсия” - 1:1 (1:0), по пенальти - 4:3

Голы: Бензема, 39 (с пенальти) - 1:0, Лино, 46 - 1:1

“Реал”: Куртуа, Рюдигер, Милитао (Менди, 74), Начо, Кроос, Вальверде (Себальос, 105), Камавинга (Модрич, 46), Васкес (Карвахаль, 68), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84).

“Валенсия”: Мамардашвили, Тони Лато (Мориба, 95), Тьерри Коррейя, Джемерт, Озкаджар, Гайя, Алмейда (Гильямон, 115), Муса (Фулькье, 95), Кавани, Лино (Франсиско Перес, 82), Клюйверт (Дуро, 73).

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